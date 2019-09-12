الفنان المصري تامر عاشور يحتفل بخطوبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي (صور)

فاجأ المطرب المصري تامر عاشور جمهوره، بإعلان خطوبته رسميًا على ملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، بعد قصة حب بينهما.

وأقام عاشور حفلاً عائليًا اقتصر على الأسرة فقط، أعلن خلاله خطوبته على دارين حلمي.

واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام الجاري يشارك فيه كل الأصدقاء والأقارب ونجوم الوسط الفني والغنائي.

ويعيش الفنان تامر عاشور حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة على المستويين الفني والعاطفي، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير ”أيام“.

وبدأ في تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة ”إيرث برودكشن“ المملوكة للدكتورة سارة الطباخ، خطيبة محمد الشرنوبي السابقة.

ويحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا، يوم الخميس بأحد الأندية في محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم عاشور، خلال الحفل عددًا من أغانيه الشهيرة، إضافة لعدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية ”أيام“.

وكانت دارين حلمي، ترشحت لمسابقة ملكة الجمال للسياحة والثقافة فبراير 2019، وهي مسابقة دولية تمت إقامتها بمصر لهذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي.