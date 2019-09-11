مصر.. أحمد عز ينتصر لـ“الأبطال المنسيين“ في فيلم جديد عن الاحتلال الإنجليزي

كشف الفنان المصري أحمد عز، أن فيلمه الجديد ”كيرا والجن“ سيكون مفاجأة للجمهور، حيث يحاكي حقبة تاريخية هامة من تاريخ البلاد، وأبطالها حقيقيون، واصفًا إياه بالبطولة الشعبية التي تكتمل صورتها مع بطولات الجيش.

وأشار عز، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن شركة الإنتاج تنتهي من وضع اللمسات النهائية من ديكور وملابس وتحضيرات، فضلاً عن استكمال الكاتب المخضرم أحمد مراد كتابة سيناريو فيلم ”كيرا والجن 1919″، والمقتبس عن رواية 1919 للكاتب ذاته.

ولفت إلى أن الفيلم تجربة جديدة مختلفة عن التجارب السابقة التي خاضها، لأنها تحاكي فترة مهمة من تاريخ مصر ومقاومة الاحتلال الإنجليزي، لافتًا إلى أن بدء تصوير الفيلم، الذي يخرجه مروان حامد، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم؛ لأن تحضيراته كبيرة وهامة.

وأشار إلى أن الفيلم، الذي يشاركه في البطولة كريم عبدالعزيز، يحتوي على قصص أبطالها حقيقيون ومنسيون خاضوا معارك من أجل الحصول على الاستقلال.

وفي سياق آخر رفض ”عز“ التحدث عن مشاكله وأزماته الخاصة التي تجددت مرة أخرى مع أم طفليه الفنانة زينة، بعد مشاجرة بالأيدي أثناء تواجدهما بقرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي، قائلاً إنه لا يرغب في التطرق للحديث عن الأمور الشخصية وأن أي أزمة سيحسمها القضاء المصري.

واختتم بأنه ”يحترم الجميع لكن هناك تجاوزات من بعض الأشخاص لابد من تجاهلها والتغاضي عنها نهائيًا ولا يحسمها إلا القضاء حتى تكون قاطعة وحاسمة“.