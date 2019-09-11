نبيلة عبيد تكشف حقيقة تجسيدها شخصية زوجة شاه إيران

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، حقيقة تجسيدها شخصية زوجة شاه إيران الأسبق، والتي تُدعى ’’فرح بهلوي‘‘، لافتًة إلى أن المشروع كان قائمًا بالفعل منذ فترة لتنفيذه.

وأوضحت نبيلة في تصريحات صحفية لها، أنها عقدت جلسات عمل مع صُناع المسلسل، وقررت وقتها الموافقة على تجسيد الشخصية التي تتناول حياة زوجة شاه إيران، إلا أنها لم تتعاقد على بطولة المسلسل وقتها.

ورفضت عبيد الإفصاح عن أسماء صُنّاع المسلسل مبررّة ذلك بتوقف المشروع بسبب وفاة الكاتب، الذي كان يعمل على تحويل المشروع في سيناريو مسلسل.

وأكدت نبيلة عبيد، أنه في حال عرض نفس الشخصية عليها مجددًا ستوافق على العودة للفن من خلال هذا المسلسل، منوهّة أن الشخصية تستحق ظهورها في عمل فني.

من جهًة أخرى، أعربت نبيلة عبيد عن سعادتها بما قررته إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد المصري الأمير أباظة، بإطلاق اسمها على الدورة الـ35 المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل، مؤكدًة أن هذا شيء تفخر به ويضيف لمشوارها الفني.

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة نبيلة عبيد، كن من خلال مسلسل ’’لهفة‘‘ الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية نبيلة عبيد.