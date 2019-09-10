هدم مشروع كاني ويست السكني للمشردين.. ما السبب؟ (صور)

شيد النجم ”كاني ويست“ مشروعًا سكنيًا على أرضه في كاليفورنيا، خصص منه مساحة كبيرة لإسكان المشردين، ولكن الصور الجوية الحديثة للموقع أظهرت أن القباب المطورة قد هُدمت.

وكشفت الصور الجوية هدم 3 مبانٍ من مشروع ”كالاباساس“ الذي تم إنشاؤه على أرض مساحتها 300 فدان.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا تزال هناك قبة صغيرة قائمة، ولكن من المتوقع أن يتم هدمها قريبًا، حيث كشفت التقارير أن مشروع القبب السكنية الخشبية، والمستوحاة من سلسلة أفلام ”ستار ورز“، لم يحصل على التراخيص المناسبة.

وبنى ”كاني“ زوج نجمة الواقع كيم كارداشيان، المباني في وقت سابق من هذا العام، بهدف إنشاء مجتمع فريد من نوعه خالٍ من الطبقية ويأوي المشردين، إلا أنه عجز عن الحصول على التراخيص المناسبة.

وفي أغسطس الماضي، حصل مغني الراب على مهلة حتى 15 سبتمبر لاستخراج التصاريح اللازمة، وذلك بعد أن زار منظمو البناء في لوس أنجلوس المشروع وقرروا أن هذه المساكن تنتهك قوانين البناء لأنها هياكل دائمة وتتطلب ترخيصًا.

ويأتي هذا النبأ بعدما أشاد العديد من الشخصيات البارزة بالمشروع وما يحاول ”كاني“ تحقيقه، بما في ذلك ”زاك أومالي غرينبرج“ الذي أشاد بالمشروع على غلاف مجلة ”فوربس“، وقال:“تقف هناك ثلاثة هياكل خشبية تمثل فكرة ثورية مضادة للطبقية، وتتضمن إيواء المشردين“.