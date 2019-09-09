محامٍ كويتي يحرك شكايتين جديدتين ضد الدكتورة خلود

حرّك المحامي الكويتي، بشّار النصّار، شكايتين جديدتين ضد الفاشينيستا الدكتورة خلود، وذلك على خلفية مخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، إضافة إلى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط، حسب قوله.

وأكد المحامي الكويتي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على ’’إنستغرام‘‘، أن ”عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس 3 أعوام“.

وأضاف أنه ”تقدم بشكايتين إداريتين ضد الدكتورة خلود، الأولى كانت إلى وكيل وزارة الصحة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضد الفاشينيستا الكويتية لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، أما الشكوى الثانية فتقدم بها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص بالدكتورة خلود وذلك لفقدانها شروطه“.

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المحامي بشار النصار: الثلاث شكاوي الاولى جزائية وهي ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص تصل عقوبتها الى الحبس ٣ سنوات ضد الدكتور #مؤمن_سعد كفاعل اصلي والدكتورة #خيرية_السالم صاحبة عيادة #رويال_كلينك… https://t.co/mZyFTdMIIx — المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer) September 8, 2019

وكشف المحامي الكويتي عن تقديمه شكوى جزائية ضد الدكتور مؤمن سعد، كفاعل أصيل والدكتورة خيرية السالم صاحبة عيادة رويال كلينك كشريكة له بالجرم، على اعتبار أن إقامته على عيادتها والمفترض أنه يعمل تحت إشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا عن الدكتور والعيادة.

وشددّ بشّار النصّار، على أنه سيستمر ومكتبه الخاص في شكواه وأنه لن يثنيه أي شيء في إحقاق الحق.

وكانت الدكتورة خلود، أثارت جدلًا قبل أشهر بعد وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها، وتم الاشتباه في أن حبوب التخسيس التي تروج لها هي السبب في ذلك، وهو ما نفته وقتها.