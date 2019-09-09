محامٍ كويتي يحرك شكايتين جديدتين ضد الدكتورة خلود

حرّك المحامي الكويتي، بشّار النصّار، شكايتين جديدتين ضد الفاشينيستا الدكتورة خلود، وذلك على خلفية مخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، إضافة إلى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط، حسب قوله.
وأكد المحامي الكويتي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على ’’إنستغرام‘‘، أن ”عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس 3 أعوام“.
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المحامي بشار النصار: الثلاث شكاوي الاولى جزائية وهي ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص تصل عقوبتها الى الحبس ٣ سنوات ضد الدكتور #مؤمن_سعد كفاعل اصلي والدكتورة #خيرية_السالم صاحبة عيادة #رويال_كلينك كشريكه له بالجرم على اعتبار ان اقامته على عيادتها والمفترض انه يعمل تحت اشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين اعلنوا عن الدكتور والعيادة والشكوتين الاخريتين اداريتين ضد #دكتورة_خلود الاولى الى #وكيل_وزارة_الصحة بطلب تحريك الشكوى التأديبية ضدها لمخالفة قانون تنظيم مهنة الطب والاخرى الى #مديرة_ادارة_التراخيص بطلب وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص فيها لفقدانها شروطه وباذن الله نحن مستمرون ولن يثنينا اي شي في احقاق الحق ونقولها باعلى صوت #نحن_باقون_هنا.. #خلود_امين #دكتورة_خلود #امين #فرح_الهادي #عقيل #عقيل_فرح #فرح_عقيل #عيادة #دعاية #فوز_الفهد #خلود_محمد #فاطمة_المؤمن #سناب #انستقرام #تويتر #صور #فيديو
وأضاف أنه ”تقدم بشكايتين إداريتين ضد الدكتورة خلود، الأولى كانت إلى وكيل وزارة الصحة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضد الفاشينيستا الكويتية لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، أما الشكوى الثانية فتقدم بها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص بالدكتورة خلود وذلك لفقدانها شروطه“.
#Repost @AL_KHASHAB4
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المحامي بشار النصار: الثلاث شكاوي الاولى جزائية وهي ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص تصل عقوبتها الى الحبس ٣ سنوات ضد الدكتور #مؤمن_سعد كفاعل اصلي والدكتورة #خيرية_السالم صاحبة عيادة #رويال_كلينك… https://t.co/mZyFTdMIIx
— المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer) September 8, 2019
وكشف المحامي الكويتي عن تقديمه شكوى جزائية ضد الدكتور مؤمن سعد، كفاعل أصيل والدكتورة خيرية السالم صاحبة عيادة رويال كلينك كشريكة له بالجرم، على اعتبار أن إقامته على عيادتها والمفترض أنه يعمل تحت إشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا عن الدكتور والعيادة.
وشددّ بشّار النصّار، على أنه سيستمر ومكتبه الخاص في شكواه وأنه لن يثنيه أي شيء في إحقاق الحق.
وكانت الدكتورة خلود، أثارت جدلًا قبل أشهر بعد وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها، وتم الاشتباه في أن حبوب التخسيس التي تروج لها هي السبب في ذلك، وهو ما نفته وقتها.