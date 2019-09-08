مخرج فيلم ”الممر“: نستعد لتصوير جزء ثان

كشف المخرج المصري شريف عرفة، عن استعداده حاليًا لتصوير جزء ثان من فيلم ”الممر”، الذي بدأ عرضه في دور السينما منذ عدة أسابيع، وحقق نجاحًا ساحقًا في شباك الإيرادات.

وقال عرفة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”الجزء الجديد ستدور أحداثه عن حرب أكتوبر، وقد يحمل اسم أكتوبر الثغرة“.

وأضاف: ”هذا هو الجديد، سنعرض حقائق جديدة عن حرب أكتوبر، وسيتطرق إليها الفيلم، وستكون مفاجأة للجمهور“.

وأشار إلى أن ”أبطال الجزء الثاني هم نفس أبطال الجزء الأول، لن يتغير أحد من النجوم بعد النجاح الكبير الذي حققته تلك المجموعة“.

يذكر أن أبطال فيلم ”الممر“ هم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة، وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.