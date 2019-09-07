بعد اتهامها بخدش الحياء.. روزانا اليامي ترد على صالح الجسمي (فيديو)

قررت الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، ألا تقف صامتة أمام اتهام الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، لها بخدش الحياء؛ بسبب نشرها مقطع فيديو، عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وهي تقبل وتحضن زوجها أثناء قضائهما شهر العسل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقالت اليامي: ”الدنيا قامت وقعدت لما أنا حضنت زوجي يا لطيف ويا ستار.. المهم في ناس معلقين وهما فضايحهم وريحتهم فتيحة في السوشيال ميديا.. المفروض لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع.. اللهم هادا زوجي حلالي ولأنا ما سويت شيء غلط.. قاعدة اسأله حبيبي إيش تاكل.. بس عشان أنتوا مرضى وعقلكن مريض حورته الموضوع“.

وأضافت في مقطع لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”ترى في كتير من الكابلز المشاهير حضنوا بعض وباسو بعض زي أحلام وزوجها وبلقيس فتحي وزوجها وأسيل عمران وزوجها السابق وغيرهم.. وأغلبهم كانوا من السعودية.. سبحان الله وقتها كانت عيونكم مو شايفين ولا روزانا حرقاتكم“.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، انتقد، روزانا اليامي، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”من سنابي أعلق فيه على فيديو حضن الإعلامية السعودية ‫روزانا اليامي، مستغربًا هذا التصرف منها مع زوجها، هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟“.

‫وتابع: ”القانون يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة؛ لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام، نحن مجتمع محافظ يرفض هكذا سلوك، وأرجوا من متابعيني الأعزاء عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية؛ لأن هناك متربصين لحسابنا للأسف“.