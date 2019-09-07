مصر.. بلاغ رسمي يطالب الإنتربول بالقبض على الفنان عمرو واكد

تقدم محامٍ مصري ببلاغ رسمي للنائب العام نبيل صادق، يطالب بإخطار ”الإنتربول“ لإدراج اسم الفنان عمرو واكد على اللائحة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، خاصة أنه متواجد خارج البلاد.

واتهم المحامي طارق محمود في بلاغه، عمرو واكد، بالتحالف مع جماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية وتحريض الدول والجهات الخارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في البلاغ، إن ”المشكو اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة التي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلات مالية من تنظيم الإخوان الإرهابي لارتكابه جرائم ضد مصر“.

وأشار البلاغ إلى أن ”مخابرات معادية لمصر تلقفت الممثل الهارب (عمرو واكد) وقامت بتجنيده للتآمر ضد الدولة المصرية، حيث إن التنظيم الدولي الإرهابي يعقد للممثل الهارب مؤتمرات صحفية تنقلها وسائل الإعلام التابعة لهم والداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، للهجوم على قيادتها والتحريض عليها وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج“.

واعتبر أن ”تلك الأهداف التآمرية ضد الدولة هي نفس الأهداف التي تسعى إليها الجماعة الإرهابية للانقلاب على مؤسسات الدولة“.

وألغت نقابة الفنانين المصريين عضوية واكد ومعه خالد أبو النجا على، خلفية تواجدهما في إحدى جلسات ”الكونغرس“ الأمريكي وحديثهما عن الوضع السياسي والاجتماعي في مصر بشكل سيئ، حسب بيان النقابة.