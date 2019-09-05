مصطفى كامل: طويت صفحة النقابة من حياتي وأجهز لألبومي الجديد

قال الفنان المصري مصطفى كامل إنه أنهى صفحة نقابة المهن الموسيقية من حياته تمامًا، معلنًا عدم ترشحه في أي انتخابات قادمة، إلا أنه لن يترك حقه القانوني وسيتمسك بفضح التزوير الذي حدث في الانتخابات الأخيرة أمام مواطنه هاني شاكر، الفائز بمقعد النقيب.

ووصف مصطفى كامل في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ علاقته بالنقابة قائلًا: ”صفحة وطويتها“.

وأضاف أنه سيتفرغ لأعماله الفنية خاصة أنه ابتعد عن الألبومات لفترة طويلة.

وكشف المطرب المصري أنه أوشك على الانتهاء من ألبومه الجديد وسيتضمن 10 أغانٍ تعاون فيها مع العديد من الملحنين والشعراء، مؤكدًا أنه سيطرح الألبوم على طريقة الأغاني المنفردة عبر اليوتيوب أولًا ثم يطرح الألبوم كاملًا، الذي يضم جميع الألوان الموسيقية وسيكون مزيجًا بين أغاني الدراما والرومانسي.

ونفى كامل ما أُثير خلال الفترة الماضية عن اتجاهه للون الغنائي الشعبي، مضيفًا: ”مش هغني وورايا رقاصة وهذا اللون لا يناسبني لأن الفن رقي وليس إفساد الذوق العام“.

وأعلن تلقيه عرضًا سينمائيًا للعودة للتمثيل، لافتًا إلى أنه سيقرر المشاركة فيه من عدمه خلال الأيام المقبلة، وأكد أنه سيعود لتأليف الأغاني مجددًا خاصة أن النقابة أبعدته عن فنه، إضافة إلى أن السوق خلال السنوات الماضية لم يكن مشجعًا.

يُذكر أن مصطفى كامل خسر مقعد النقيب أمام الفنان هاني شاكر، في الانتخابات التي أجريت قبل نحو شهر.