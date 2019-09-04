محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح ”حمزة مون بيبي“ (فيديو)

نشر المنتج البحريني محمد ترك زوج المغنية المغربية دنيا بطمة، فيديو له، نفى من خلاله تورّط زوجته وشقيقتها ابتسام في قضية حساب الفضائح ”حمزة مون بيبي“ الذي تم توقيفه.

واتهم المنتج محمد الترك في الفيديو وسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع ”شوف تيفي“، وهدد بأنه سيقاضيه لنشره أخبارًا زائفة حول زوجته.

وتداولت مواقع التواصل في المغرب حبرًا عن التحقيق مع دنيا بطمة إثر تورطها مع حساب ”حمزة مون بيبي“، الذي كان متخصصا بنشر فضائح الفنانين وأسرارهم على ”إنستغرام“، وذلك بعدما توقف الحساب دون سابق إنذار، وتحدثت أخبار عن اعتقال صاحبه، والتحقيق مع عدد من الأشخاص الذين كانوا يسرّبون له أخبار الفنانين.

ولطالما اتهم عدد من الفنانين دنيا بطمة بكونها هي وصديقاتها وراء هذا الحساب، وتستخدمه لتصفية حسابات، خاصة أن صاحب الحساب المذكور دأب على مدحها والدفاع عنها، إلا أن المغنية المغربية دائمًا ما نفت صلتها به.

وتأتي على رأس هؤلاء الفنانين المغنية المغربية سعيدة شرف، التي نشب بينها وبين بطمة خلاف حاد في الآونة الأخيرة، وتقدمت آنذاك بشكوى ضد حساب ”حمزة مون بيبي“، وهو ما يرجح أن يكون السبب وراء إيقاف الحساب وصاحبه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص موضوع حساب الفضائح الذي أثار الكثير من المشاكل في الشهور الأخيرة ، خاصة في الوسط الفني المغربي.