إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي

ألقت قوات الأمن المصرية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، القبض على المطربة المصرية الشعبية بوسي، في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها، من جانب طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

وجاءت الأحكام النهائية الصادرة ضد المطربة الشعبية بوسي، بعد تحريرها شيكات لطليقها تبين أنها بدون رصيد، وعلى إثرها قام الأخير برفع دعاوى قضائية ضدها للحصول على حقوقه.

وأكدت محكمة جنح النزهة في جلساتها أن الفنانة بوسي أخلت باتفاقات قديمة بينها وبين طليقها حيث رفضت إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها وهذا المبلغ يمثل نسبة عن إدارة أعمالها.

يُذكر أن المطربة الشعبية بوسي، يُعرض لها في السينمات حاليًا فيلم ”أنت حبيبي وبس“، ويشاركها البطولة المطرب الشعبي محمود الليثي والفنان الكوميدي محمد ثروت، إضافة إلى هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وغيرهم، ومن إنتاج أحمد السبكي.