شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة إقامتها حفلًا غنائيًّا في الرياض

كشف مكتب إدارة أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حقيقة إقامتها حفلًا غنائيًّا في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، البيان عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، وجاء فيه أن ”ما ورد حول إقامة حفل غنائي في الرياض خلال الشهر المقبل، لا أساس له من الصحة“.

بيان إعلامي

عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 2, 2019

وتوعّد البيان بـ“اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع هذه الإشاعة وروَّج لها.

يذكر أن أول حفل غنائي أحيته شيرين عبد الوهاب في السعودية كان في مدينة جدة، يوم الـ19 من يونيو/ حزيران 2018، وتم تخصيصه للنساء فقط، ووجهت وقتها دعوة خاصة لسيدات جدة لحضور حفلها الأول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.