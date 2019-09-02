إليسا تكشف حقيقة إحيائها حفلًا غنائيًا مع عمرو دياب في السعودية

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، حقيقة الأنباء التي ترددت عن مشاركتها المطرب المصري عمرو دياب، الغناء في حفل ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

وردت إليسا على أحد متابعيها، عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“، والذي كتب لها: ”ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمرو دياب في موسم الرياض يوم 7 نـوفمبر، قائلة: ”ليس صحيحًا“.

وكانت إليسا قد أعلنت اعتزالها بعد الألبوم الأخير، الذي تجهزه حاليًا، تمهيدًا لطرحه في الأسواق، وعلقت على قرارها قائلة: ”أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن“.

وسبق أن أحيت إليسا حفلًا في السعودية، لأول مرة في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي، على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض.

وحينها علقت إليسا على الحفل قائلة: ”يا له من حفل جميل! وجمهور جميل! ويا لها من لحظة رائعة! لقد كان حفلي في السعودية استثنائيًا! شكرا لكل جمهور السعودية وأراكم مرة أخرى قريبًا جدًا“.