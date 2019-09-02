شبهتها بـ“الثعبان“.. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة (فيديو)‎

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام، زميلتها الفنانة السورية أصالة من جديد، موضحة أنها قامت بعمل حظر ”بلوك“ لها على السوشال ميديا؛ لأنها ”منافقة“ وتحاول تشويه صورتها أمام الجمهور من خلال اتهامها بشكل غير مباشر بأنها هي من تحرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مهاجمتها.

وقالت أحلام مخاطبة أصالة: ”الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك“، متابعة :“أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة آخر السطر.. ليه هعمل متابعة (فولو) لشخص عم بيقول للعالم والإعلام إني بحرض حدا ضدها وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام“.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: ”أصالة عايزه تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب (كورنر) وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك“.

واستكملت حديثها : ”وبدي أقول لها لو هي عندها شوية جرأة.. وهي فعلًا ما كان بدها تعمل هالبلبلة كلها وتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين اللي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة“

وتابعت أحلام:“هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقول لك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل“.

وعلقت على إمكانية حدوث صلح بينهما في يوم من الأيام، قائلة: ”على شو؟.. لما واحدة في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب“.

ووجهت لأصالة نصيحة، قائلة : ”لازم تكوني متصالحة مع نفسك حبي حالك واتركي عنك الكره والحقد والحسد.. أنتِ نجمة وعندك جمهورك ناس بتحبك ليش بتحسسي العالم إنه فيه شي نقصك.. أنتِ ما في شيء ناقصك.. حسي بقيمة نفسك عشان توصلي قيمتك للناس“.

وعاد التوتر من جديد بين أحلام وأصالة؛ بسبب الهجوم الذي شنه جمهور الأخيرة على الأولى، لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي هي على خلاف كبير مع مطربتهم المفضلة.

وأقدمت الفنانة الإماراتية على حذف أصالة من تويتر.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تسامحها.