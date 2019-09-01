شقيق الأميرة ديانا يبيع نسخًا من تأبينه لها مقابل 36 دولارًا

يعرض إيرل تشارلز سبنسر نسخًا من التأبين الذي قرأه في جنازة شقيقته الأميرة ديانا للبيع مقابل 36 دولارًا في محل بيع الهدايا التابع له.

ويستطيع محبو الأميرة ديانا الآن شراء النص الكامل للخطاب الذي تمت قراءته في جنازة الأميرة في دير وستمنستر، حيث يحتفلون بالذكرى الـ 22 عامًا لوفاة ديانا عام 1997.

ويمكن شراء الكتاب الذي يحمل عنوان ”تكريم إيرل سبنسر لديانا، أميرة ويلز“ من متجر الهدايا في مبنى Althorp House العائلي في نورثهامبتونشاير، وهو متاح أيضًا على الإنترنت.

وكشف الزوار أيضًا أنه في بعض الأيام، أنشأ المليونير اللورد تشارلز سبنسر كشكًا لتوقيع نسخ للعملاء، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان قد تم تصوير بعض الأشخاص يجلسون خارج قصر كنسينغتون في هايد بارك بلندن، للاحتفال بديانا في ذكرى وفاتها.

ولكن مع تجمع المشيعين المخلصين لتذكر أميرتهم، تبين أن شقيقها، إيرل تشارلز سبنسر، قام ببيع نسخ موقعة من التأبين العاطفي الذي قدمه في جنازتها.

وكانت قد أصيبت الأميرة ديانا في 31 أغسطس لعام 1997 بإصابة قاتلة في حادث سيارة بنفق جسر ألما في باريس، وأسفر الحادث عن مقتل دودي الفايد، وكذلك السائق هنري بول القائم بأعمال مدير الأمن بفندق الريتز بباريس.