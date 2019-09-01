الدكتورة خلود في مرمى نيران متابعيها بسبب ”أطفال الروضة“ (فيديو)

بعد دقائق من مهاجمتها أطفال الروضة؛ بسبب طفلتها الصغيرة، تعرضت الدكتورة خلود إلى هجوم واسع عبر مواقع السوشيال ميديا، وتلقت العديد من الانتقادات السلبية والنقد اللاذع.

وبرر متابعوها الانتقادات بأن هجومها لم يكن في محله؛ لأن الأطفال في مثل هذا العمر غير ملامين بتصرفاتهم فهم في عمر صغير لا يجوز لومهم، فضلًا عن البعض اتهمها بالتكبر لأن الأطفال لا يجوز التحكم بتصرفاتهم أو الحديث عن أعمالهم.

وأثارت الدكتورة خلود، الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب التطرق إلى الحديث عن روضة الأطفال التي تتواجد فيها ابنتها، وسرعة تغييرها لها بعد أن رصدت سلوكيات متغيرة عليها.

وعبر موقع تطبيق ”سناب شات“ ظهرت الدكتورة خلود لتكشف من خلاله عن رد فعلها من الروضة الأخيرة التي أدخلت لها خلود الصغيرة ومن ثم أخرجتها سريعًا.

وأوضحت ”خلود“ في الفيديو، أن تصرفات ابنتها الصغيرة اختلفت بطريقة لافتة أثارت استياءها، خاصة أن هذه التصرفات ليست متواجدة في المنزل لا من والدها ولا منها.

وأكدت أن هذا الأمر دفعها لترك الروضة ونقل ابنتها سريعً، موجهة نصيحة للأمهات منها: ”لازم تختارو عيال زينيين بالصف“، رغم أن جميع الأطفال في عمر صغير للغاية ولا يمكن لومهم على أي تصرفات“.