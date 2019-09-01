بالفيديو.. الألعاب النارية تقتل مغنية راب أثناء عرض حي على المسرح

أصابت الألعاب النارية مغنية راب إسبانية بإصابات قاتلة أثناء عرض حي أمام الجمهور.

وكانت أوركسترا سوبر هوليوود، التي تضم 15 عضوًا من بينهم مطربون وموسيقيون وراقصون، تغني في لاس بيرلاناس في أفيلا الليلة الماضية عندما وقع الحادث، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وبينما كانت المجموعة على خشبة المسرح، أصيبت المطربة جوانا ساينز، 30 عامًا في البطن بسبب جهاز المؤثرات الخاصة بالألعاب النارية.

وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث مصابة بجروح خطيرة لكنها توفيت فيما بعد.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر الشرر فجأة من جهازين للألعاب النارية، ويبدو أن الجهاز الموجود على اليمين ينفجر، ثم تسقط ساينز على الأرض، بينما يهرع زملاؤها لمحاولة مساعدتها.

وتم تعليق العرض بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة الثانية صباحًا بفترة قصيرة.

وقال شهود إنهم سمعوا صوتًا مدويًا للغاية ورأوا بعد ذلك المغنية ملقية على أرضية المسرح قبل إنزال الستار بسرعة.