بالفيديو.. الألعاب النارية تقتل مغنية راب أثناء عرض حي على المسرح

أصابت الألعاب النارية مغنية راب إسبانية بإصابات قاتلة أثناء عرض حي أمام الجمهور. . ووفقا لـ"ديلي ميل"، أصيبت المطربة جوانا ساينز، 30 عامًا، في البطن، بسبب جهاز المؤثرات الخاصة بالألعاب النارية. . وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث مصابة بجروح خطيرة لكنها توفيت فيما بعد. . وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر الشرر فجأة من جهازين للألعاب النارية، ويبدو أن الجهاز الموجود على اليمين ينفجر، ثم تسقط ساينز على الأرض، بينما يهرع زملاؤها لمحاولة مساعدتها.