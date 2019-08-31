بالفيديو.. معجبون يخرجون مغنيهم الراحل من قبره فور دفنه

أقدم حشد من محبي المغني الإفواري الراحل ”ديجي عرفات“ ، على فتح قبره واستخراج التابوت الذي يوجد به ، بهدف إلقاء نظرة وداع أخيرة عليه والتقاط صوره، كما يظهر في الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل.

الواقعة الغريبة حدثت صباح يوم أمس، بمجرد دفن المغني ذي الشعبية الواسعة ، بعد حفل تأبين ليلي ضخم أقيم له على نغمات الموسيقى، في ملعب فيليكس هوفويت بوانيي الأكبر في البلاد بحضور وزير الثقافة موريس باندامان.

وتم الحفل ومراسيم التشييع كلها بشكل عاد ، الى أن وصل وقت الدفن ، فاندلعت مواجهات بين الشرطة وعشاق المغني، بسبب منعهم من حضور الدفن داخل مقبرة ”ويليامس فيل“بمقاطعة ”ادجامي“، و الذي اقتصر على العائلة و المقربين وكبار الشخصيات في الدولة .

وقال أحد المعجبين المشاركين في فتح القبر للصحافة المحلية دون الكشف عن اسمه :“كنا نريد رؤية جثمان محبوبنا قبل إغلاق القبر“،فيما بدأ آخر بالصراخ :“إنه يورو، إنه هو“ ، في إشارة إلى لقب ”يوروبو“ الذي اشتهر به المغني بين عشاقه.

وذكر موقع ”7/7“ البلجيكي أن الشرطة تدخلت لتفريق الجموع، مستعملة الغاز المسيل للدموع ، وأصيب عدد من الأشخاص في المواجهات حسب شهود عيان .

وكان ”دي جي عرفات “ يتمتع بشعبيىة واسعة في كوت ديفوار وكل بلدان غرب أفريقيا، واسمه الحقيقي هو ”أنج ديدييه“ ، وقد توفي عن عمر يناهز 33 عامًا إثر حادث سير بدراجة نارية بالعاصمة ابيدجان .