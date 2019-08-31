كاظم الساهر يشعل أجواء حفل زفاف نجله على عروسه المغربية (فيديو)

أقام الفنان العراقي كاظم الساهر حفل زفاف ضخمًا لنجله عمر، مساء أمس الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط، اقتصر الحضور فيه على عائلتي العروسين.

وظهر القيصر في الحفل وهو يقدم مجموعة من الأغاني داخل قاعة الاحتفال ليتفاعل المدعوون معه، ومن أبرز ما غنى ”هل عندك شك“ وكذلك ”قولي أحبك“، وتشارك الغناء مع نجله وعروسه المغربية نورا الدخش.

ولم يحضر الحفل أي من نجوم الفن والغناء، سوى الفنانة المغربية أسماء المنور، التي قدمت ديو غنائيًا مع الساهر في أغنية ”محكمة“، والفنان الشعبي يونس الرباطي الذي نشر مجموعة من الصور على حسابه.

ويبدو أن تكلفة الحفل كانت ضخمة للغاية، في ظل انتشار عناصر الأمن وظهورها في مقاطع الفيديو المصورة، وهي تمنع المصورين من التقاط الصور أثناء تواجدهم على مدخل الفندق الذي أقيم بداخله حفل الزفاف.

كما تداول الجمهور عبر مواقع التواصل الصور التذكارية التي التقطها كاظم الساهر مع المشاركين في حفل زفاف نجله.

يُشار إلى أنَّ للساهر ولدين من زوجته الأولى هما وسام وعمر، وللابن الأكبر وسام ابنتان، وقالت مصادر مقربة إنَّ وسام انفصل عن زوجته وأم ابنتيه منذُ فترة طويلة، وإنه عقد خطوبته على فتاة لبنانية العام الماضي، ويستعدّ للزّواج منها قريبًا.