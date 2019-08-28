معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند ويغلقون الشارع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في أحد الشوارع وسط حصار من معجبيها أثناء وجودها داخل سيارتها؛ ما منع خروج السائق مِن الشارع.

وأكدت الإعلامية حليمة بولند، أنها كادت تتعرض للإغماء بسبب محاصرة المعجبين الذين أرادوا التقاط صور والمقاطع المصورة لها، ما جعلها تتدخل وتطالبهم بالابتعاد ولكن دون جدوى.

وقالت حليمة بولند، في مقطع الفيديو المتداول: ”فديتكم بس خلاص بيغمى عليا“، ثم وجهت الحديث لسائق سيارتها الذي حاول الخروج من المأزق بأي طريقة مطالبة إياه بالحذر حتى لا يؤذي أحدًا.

وحاول السائق إثناء المعجبين عما يفعلونه وإبعادهم عن السيارة بالقول: ”يا أخي انتوا ما تبون أعماركم“، وسط إصرار من المعجبين على تصوير الإعلامية الكويتية، بكاميرات هواتفهم النقالة.

واعتبر مشاهدو المقطع أن ما تفعله الإعلامية حليمة بولند متعمد للاستعراض والتمتع بشهرة واسعة، وإلا فلماذا تقوم بتصوير مثل هذه المقاطع، وهو ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات، فيما اعتبر آخرون أن ”بولند“ لا تستحق كل هذا العناء من المعجبين بسبب التغيرات التي طرأت على شكلها بعد عمليات التجميل الكثيرة، وأنها أخذت حجمًا أكبر من حجمها.

يُذكر أن حليمة بولند، أعربت عن غضبها أخيرًا من الإشاعات التي تطالها؛ وكان آخرها زواجها من ملياردير كويتي، وذلك عقب تسريب وثيقة قيل إنها توكيل منه إليها للتصرف في كل ممتلكاته الخاصة.