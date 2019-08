إليسا تنضم للمسلسل الإسباني ”La casa de papel“

انضمت النجمة اللبنانية إليسا، للمسلسل الإسباني ”La casa de papel“، أو ”بيت من ورق“، وذلك بعد تلقيها هدية من شركة ”نتفليكس“ عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل، بعدما أبدت إعجابها بالمسلسل.

وكُتب على الهدية التي تلقتها إليسا: ”في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت“.

وكتبت إليسا، عبر ”تويتر“ تغريدة لها فقالت: ”أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرًا نتفليكس“، ثم توجهت إلى إحدى بطلات المسلسل وتدعى ”نيروبي“، فقالت لها: ”آتون لإنقاذك كل الحب، بيروت“.

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel

Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P

— Elissa (@elissakh) August 26, 2019