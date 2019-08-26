إليسا تنضم للمسلسل الإسباني ”La casa de papel“

انضمت النجمة اللبنانية إليسا، للمسلسل الإسباني ”La casa de papel“، أو ”بيت من ورق“، وذلك بعد تلقيها هدية من شركة ”نتفليكس“ عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل، بعدما أبدت إعجابها بالمسلسل.

وكُتب على الهدية التي تلقتها إليسا: ”في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت“.

وكتبت إليسا، عبر ”تويتر“ تغريدة لها فقالت: ”أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرًا نتفليكس“، ثم توجهت إلى إحدى بطلات المسلسل وتدعى ”نيروبي“، فقالت لها: ”آتون لإنقاذك كل الحب، بيروت“.

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P — Elissa (@elissakh) August 26, 2019

ووفقًا لأحداث المسلسل يتوجب على كل فرد من العصابة الحصول على اسم داخل المسلسل ما يعني أن إليسا أطلق عليها اسم ”بيروت“، وهي الشخصية التي ستقدمها في العمل.

من جهته ردّ فريق عمل المسلسل على إليسا، بتغريدة عبر ”تويتر“، كتبت فيها: ”مسرورون لوجودك إلى جانبنا، بيروت“.

We’re glad to have you on our side, Beirut ???? pic.twitter.com/INTMrtZvlQ — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 26, 2019

وكتب حساب نتفلكس تغريدة عبر ”تويتر“، قال فيها: ”نحن بانتظارك، بيروت أهلًا بك ضمن العصابة“.

I’m waiting for you, Beirut! Welcome to the gang ????✨ pic.twitter.com/b8Q05RPKja — Netflix MENA (@NetflixMENA) August 26, 2019

ورحبت صفحة نتفليكس عبر ”فيسبوك“، بإليسا، فنشرت صورة لها متضمنة تغريدة إعجابها ودون عليها: ”نتفليكس ترحب بإليسا في عصابة البرفيسور باسم بيروت بعد تغريدة لها أبدت فيها إعجابها بالمسلسل“، وأرفقت الصورة بتعليق: ”إليسا ستغني بيلا تشاو مع البروفيسور“.

اليسا ستغني بيلا تشاو مع البروفيسور ???? تم النشر بواسطة ‏‎Screen Mix‎‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

وحاز هذا الخبر على سعادة غامرة من جمهور الفنانة اللبنانية إليسا، خاصة أنه يأتي بعد أيام من إعلان اعتزالها الألبومات الغنائية، حيث رددوا التهاني والتبريكات، خاصّة أنّ الشركة منحتها اسم ”بيروت“.

ومسلسل ”La casa de papel“، والذي يعني بالعربية بيت من ورق، يدور حول ثمانية من اللصوص يقومون بالسرقة، لكن لاقت هذه العصابة شهرة واسعة لدى العديد من الجماهير ويعرض على شبكة نتفلكس.