بماذا وصفت ”كارداشيان“ أول لقاء رومانسي مع كانييه ويست؟

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بأنها أضاعت الكثير من الوقت عن طريق مواعدة رجال آخرين قبل زواجها من مغني الراب كانييه ويست.

وخلال مقابلة مع مجلة Vogue Arabia، ألقت كارداشيان الضوء على المقابلة الرومانسية الأولى مع كانييه في عام 2012، واعترفت أنها في تلك اللحظة تمنت لو أنها أقامت صداقة معه عاجلًا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ودخلت كيم في العديد من العلاقات الفاشلة، بما في ذلك علاقاتها الرومانسية مع نيك كانون وريجي بوش ومايلز أوستن، وكذلك زواجها الذي استمر 72 يومًا مع كريس همفريز.

وظل كيم وكاني، اللذان التقيا في عام 2003، صديقين طوال فترات المواعدة لرجال آخرين، وهو الأمر الذي وصفته كارداشيان بـ“اللعنة“، متسائلة: ”لماذا أضاعت الكثير من الوقت والطاقة ولم تواعد كانييه من قبل؟“.

وجرى تصوير كارداشيان البالغة من العمر 38 عامًا على غلاف المجلة بإطلالة للمصمم الفرنسي الشهير تيري موغلير.