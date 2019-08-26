المذيع المصري تامر أمين يعلق على قرار منعه من الظهور إعلاميًّا

يستعد المذيع المصري تامر أمين، يوم الاثنين، لحل أزمته مع نقابة الإعلاميين المصرية، بعد وقفه عن العمل ومنعه من ممارسة النشاط الإعلامي، على خلفية ”تجاوزات لفظية أدلى بها بحق المرأة والتهكم على عملها، والسخرية من المجتمع المصري“، وكذلك عدم قيده في جداول نقابة الإعلاميين.

وقال أمين بعد التحقيق معه من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ”سيسعى لإنهاء إجراءات قيده في جداول النقابة“.

وأكد في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ”سيعود للظهور في برنامجه مجددًا (آخر النهار) الذي يُذاع على قناة النهار اليوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء على أقصى تقدير بناء على قرار سيتلقاه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام“.

وأوضح المذيع أنه ”سيُنهي الاثنين إجراءات قيده في نقابة الإعلاميين بناء على طلبهم، وسيحصل على ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة لحين إنهاء باقي الإجراءات“.

وشدد على أن ”المجلس أنهى جلسة التحقيق معه ولم يبلغه بالمنع من الظهور في برنامجه“، موضحًا أن ”الوقف لم يأت بسبب شكوى المجلس القومي للمرأة الذي يكن له كل احترام وتقدير، ولكن بسبب إشكال مع النقابة بشأن مزاولة المهنة فقط“.

ورفض تامر أمين، التعليق على الأزمة موضحًا أنه ”سيحترم أي قرار يتخذه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنه، خاصة أنه لم يقصد أي إهانة للمرأة كما فُهم في سياق حديثه“.

وكانت الجهات المعنية في مصر، أوقفت الإعلامي تامر أمين من الظهور إعلاميًّا، وحسب بيان صادر عن نقابة الإعلاميين في مصر، فإن القرار جاء بناء عن شكوى مقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد تامر أمين، لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني.

وخضع الإعلامي تامر أمين، الأحد، للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تزامنًا مع التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد؛ بسبب تهكمها من أصحاب الوزن الزائد والذين يعانون السمنة وأحدثت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.