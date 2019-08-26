”الفيل الأزرق 2“ يصل إلى أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية‎

استطاع فيلم ”الفيل الأزرق 2“ الذي يُجسد دور البطولة فيه الفنان المصري كريم عبدالعزيز، وبدأ عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، أن يُحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية، بوصوله إلى أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته 88.2 مليون جنيه مصري بما يعادل (5 ملايين دولار) تقريبًا بعد مرور شهر على عرضه.

وأوضحت مصادر لـ“إرم نيوز“، أن فيلم ”الفيل الأزرق 2“ تخطى بهذه الإيرادات، فيلم ”كازابلانكا“ للنجم المصري أمير كرارة، الذي بدأ عرضه في موسم عيد الفطر الماضي ويستمر في دور العرض السينمائية حتى الآن محققًا 80 مليون جنيه مصري بما يعادل (4.8 ملايين دولار) تقريبًا.

وأكد المصدر أن فيلم ”الممر“ للنجم المصري أحمد عز، الذي بدأ عرضه في موسم عيد الفطر الماضي أيضًا يلاحق فيلم ”كازابلانكا“ إلا أنه حلّ في المركز الثالث بإيرادات بلغت 75 مليون جنيه مصري بما يعادل (4.5 ملايين دولار) تقريبًا.

ونوّه المصدر أن الفنان المصري كريم عبدالعزيز، استطاع أن يتخطى جميع نجوم السينما المصرية على مدار تاريخهم في عام 2019، حيث عُرض له هذا العام فيلمين الأول هو ”نادي الرجال السري“ والذي تجاوز حجم إيراداته في شباك التذاكر قرابة 60 مليون جنيه مصري، وفيلم ”الفيل الأزرق 2“ وحقق 88 مليون جنيه مصري.

وأضاف المصدر أنه في حال دمج جميع إيرادات كريم عبدالعزيز سيصل إلى 150 مليون جنيه مصري، موضحًا أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع مع نهاية العام إلى 160 مليون جنيه في حال وصل فيلم ”الفيل الأزرق 2“ إلى مائة مليون جنيه مصري.

يُذكر أن فيلم ”الفيل الأزرق 2“ من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ‏شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد‎.