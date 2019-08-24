نهال عنبر: لن أعتزل الفن نهائيًا.. وأفلام الأجزاء الثانية ليست ”فقرًا“ (فيديو إرم)

أبدت الفنانة المصرية نهال عنبر رفضها التام لفكرة اعتزالها الفن تحت أي ظروف، مؤكدة أنها ”لم ولن تفكر في الاعتزال نهائيًا“، لأن كل سن في حياة الفنان له الأدوار التي تناسبه، وأنها تستطيع أن تقدم الآن دور الأم وبعد فترة تجسد دور الجدة.

وقالت في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إنها ”ترفض زواج البنت في سن مبكرة لأنها ستتحمل مسؤولية أكبر من سنها“، موضحة أن أجمل شيء في حياتها هو ابنها المخرج حسام الحسيني، وهو المكافأة التي نالتها بعد أن ضغطت على أهلها وتزوجت مبكرًا رغم رفضهم لهذه الفكرة.

وفي سياق آخر، أشارت عنبر إلى أن وجود أجزاء ثانية من أفلام العيد ليس دليلًا على فقر المواضيع، بدليل نجاح هذه الأجزاء وتحقيقها أرباحًا مثل الأجزاء الأولى، مشيرة إلى أن التعاون بين نجوم كبار مثل أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز يعطي ثقلًا للفيلم.

وتابعت عنبر أنها اعتذرت عن المشاركة في 6 أفلام هذا العام بسبب عدم وجود دور يقدمها بشكل جيد، لافتة إلى أنها لن تشارك في عمل مجاملة لأحد، حيث ندمت بشدة على الدور الوحيد الذي قدمته مجاملة لأحد أصدقائها.