شيري عادل تؤكد خبر انفصالها عن زوجها معز مسعود

أكّدت الفنانة المصرية شيري عادل، ما تم تداوله من أنباء حول انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي والمنتج المصري معز مسعود.

واستعانت الفنانة المصرية، بالخبر الذي نشره أحد المواقع المحلية، ونشرته من خلال خاصية ’’ستوري‘‘ عبر حسابها على موقع ’’إنستغرام‘‘ بعنوان رئيسي: ’’انفصال معز مسعود وشيري عادل‘‘.

وجاء في تفاصيل ’’الاستوري‘‘، أن الانفصال بين معز مسعود وشيري عادل وقع بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد مرور عام على زواجهما، وأن العلاقة بين الثنائي حاليًا قائمة على الصداقة بين الطرفين.

وبيّنت شيري عادل عبر حسابها، أن ”المقابلات بينها وبين معز مسعود مستمرة؛ لأن بينهما تعاونات فنية، وأنه من الطبيعي أن يلتقيا كمنتج وفنانة“.

‎وبحسب ’’الاستوري‘‘ فإن مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة شيري عادل في الـ23 من يوليو الماضي، وردت فيه على أن الإشاعات المتداولة حول انفصالها عن زوجها معز مسعود، جاءت بعد الانفصال بينهما.

وظهرت شيري عادل برفقة معز مسعود، في المقطع المصور؛ للتأكيد على أنهما تجمعهما علاقة إنسانية ومستمرة بعد الطلاق.

يُذكر أن آخر أعمال شيري مسلسل ’’السهام المارقة‘‘ من إنتاج الداعية الإسلامي معز مسعود وهو فكرته أيضًا، وشهدت كواليس هذا العمل بدء علاقة شيري عادل بمعز، فبعد عرض المسلسل العام الماضي أعلنا زواجهما.