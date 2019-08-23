كاظم الساهر يحيي حفلًا في أبها السعودية.. وسط تفاعل نسائي كبير (صور وفيديو)

أحيا الفنان العراقي المخضرم، كاظم الساهر، مساء الخميس، حفلًا فنيًا صاخبًا في مدينة أبها بمنطقة عسير السعودية، وسط تفاعل لافت من جمهوره النسائي الذي ملأ المسرح.

وقدم الساهر عددًا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم الفنان السعودي الراحل ”طلال مداح“، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى ”موسم السودة“، وهي قرية جبلية تابعة لمدينة أبها وتعد من أشهر معالمها السياحية.

وغنى الساهر ”أحبيني“ و“أكرهها“ و“أنا وليلى“ و ”يا ليل لا تنتهي“، وأغنيات أخرى شهيرة له، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم ”الجوبي“، بينما يصفق الجمهور بحرارة.

الحفل تم نقله أيضًا على الهواء مباشرةً عبر شاشة ”إم بي سي“، فيما وجدت أغنيات الساهر في أبها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع.

ليلة طربية بامتياز مع القيصر وجمهوره ????

????#كاظم_الساهر_في_موسم_السودة pic.twitter.com/MMHApEtqea — Alsoudah Season | موسم السودة (@AlsoudahSeason) August 22, 2019

ومع الإقبال الكبير على حفلات الساهر في السعودية، من المرجح أن يكون حاضرًا في مواسم وفعاليات سياحية وترفيهية ستشهدها مناطق أخرى من المملكة في الفترة المقبلة.