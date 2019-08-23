كاظم الساهر يحيي حفلًا في أبها السعودية.. وسط تفاعل نسائي كبير (صور وفيديو)

كاظم الساهر يحيي حفلًا في أبها السعودية.. وسط تفاعل نسائي كبير (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

أحيا الفنان العراقي المخضرم، كاظم الساهر، مساء الخميس، حفلًا فنيًا صاخبًا في مدينة أبها بمنطقة عسير السعودية، وسط تفاعل لافت من جمهوره النسائي الذي ملأ المسرح.

وقدم الساهر عددًا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم الفنان السعودي الراحل ”طلال مداح“، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى ”موسم السودة“، وهي قرية جبلية تابعة لمدينة أبها وتعد من أشهر معالمها السياحية.

وغنى الساهر ”أحبيني“ و“أكرهها“ و“أنا وليلى“ و ”يا ليل لا تنتهي“، وأغنيات أخرى شهيرة له، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم ”الجوبي“، بينما يصفق الجمهور بحرارة.

الحفل تم نقله أيضًا على الهواء مباشرةً عبر شاشة ”إم بي سي“، فيما وجدت أغنيات الساهر في أبها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع.

ومع الإقبال الكبير على حفلات الساهر في السعودية، من المرجح أن يكون حاضرًا في مواسم وفعاليات سياحية وترفيهية ستشهدها مناطق أخرى من المملكة في الفترة المقبلة.

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