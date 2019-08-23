كاظم الساهر يحيي حفلًا في أبها السعودية.. وسط تفاعل نسائي كبير (صور وفيديو)

أحيا الفنان العراقي المخضرم، كاظم الساهر، مساء الخميس، حفلًا فنيًا صاخبًا في مدينة أبها بمنطقة عسير السعودية، وسط تفاعل لافت من جمهوره النسائي الذي ملأ المسرح.
وقدم الساهر عددًا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم الفنان السعودي الراحل ”طلال مداح“، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى ”موسم السودة“، وهي قرية جبلية تابعة لمدينة أبها وتعد من أشهر معالمها السياحية.
???? #فيديو| تفاعل #نسائي في حفلة الفنان #كاظم_الساهر بمسرح #طلال_مداح في #ابها#عكاظ
(تصوير: عمرو صبري) pic.twitter.com/l9YTUUHL9p
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 22, 2019
#كاظم_الساهر_في_موسم_السودة pic.twitter.com/JQSAenj69E
— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) August 22, 2019
وغنى الساهر ”أحبيني“ و“أكرهها“ و“أنا وليلى“ و ”يا ليل لا تنتهي“، وأغنيات أخرى شهيرة له، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم ”الجوبي“، بينما يصفق الجمهور بحرارة.
على ألحان الدبكة العراقية يغني القيصر @KadimAlSahirORG ”اقعد راحة“ ????????????#كاظم_الساهر_في_موسم_السودة pic.twitter.com/3E8aDmOYTV
— Alsoudah Season | موسم السودة (@AlsoudahSeason) August 22, 2019
الحفل تم نقله أيضًا على الهواء مباشرةً عبر شاشة ”إم بي سي“، فيما وجدت أغنيات الساهر في أبها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع.
ليلة طربية بامتياز مع القيصر وجمهوره ????
????#كاظم_الساهر_في_موسم_السودة pic.twitter.com/MMHApEtqea
— Alsoudah Season | موسم السودة (@AlsoudahSeason) August 22, 2019
ومع الإقبال الكبير على حفلات الساهر في السعودية، من المرجح أن يكون حاضرًا في مواسم وفعاليات سياحية وترفيهية ستشهدها مناطق أخرى من المملكة في الفترة المقبلة.
???? #فيديو | مدير #موسم_السودة المهندس حسام المدني يكرم الفنان العراقي #كاظم_الساهر بدرع تذكاري ولوحة فنيه رسمتها الفنانة التشكيلية ريم عسيري خلال حفلته الغنائية بمسرح الفنان #طلال_مداح في قرية #المفتاحة بمدينة #أبها. #عكاظ
(رصد وتصوير :خالد آل مريّح) pic.twitter.com/lGFYXRqdCi
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 22, 2019