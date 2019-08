تعرُّض الفنانتين ريماس منصور وزارا البلوشي لحادث سير (فيديو)

View this post on Instagram

تعرضت الفنانتان #زارا_البلوشي و#ريماس_منصور لحادث سير في العاصمة السعودية #الرياض، بعد أن انزلقت السيارة بهما ثم اصطدمت بمركبة أخرى؛ ما أدى إلى تلف مقدمة السيارة التي كانتا تستقلانها. ووثقت الفنانة #ريماس الحادثة، إذ كانت برفقة الفنانة #زارا في سيارتها، في اللحظة التي انزلقت بهما، واصطدمت بأخرى. وقالت "منصور" إنها لا تعرف كيف انزلقت السيارة بهما، وإنهما تعرضتا لصدمتين، أولاهما كانت انزلاق السيارة، والثانية، اصطدامها بأخرى.