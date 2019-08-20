بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

عادت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة جديدة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ لتوضيح موقفها حيال قرارها اعتزال إصدار الألبومات الغنائية، ملمحة إلى إمكانية عودتها عن هذا القرار الذي فاجأ الجمهور والمتابعين.

وكتبت باللغة الإنجليزية: ”أنا أتفهم حزن الجميع وأقدر كثيرا جميع الرسائل التي وصلتني لتحثني على الاستمرار، أريدكم فقط أن تعرفوا أن قراري لمصلحتي، ولا يزال الوقت باكرا للحديث في الأمر، حاليا أركز على ألبومي القادم وحفلاتي ونشاطاتي الفنية، وأعدكم حين أصبح مستعدة للإنتاج لنفسي أني سأفعل ذلك“.

وأعلنت المطربة اللبنانية، أمس الاثنين، في قرار مفاجئ اعتزالها للألبومات الغنائية، مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وبررت إليسا، قرارها المفاجئ بأنه ”لم يعد بإمكانها العمل في وسط يشبه عصابات المافيا“.

وكانت إليسا، قد تعرضت لإقصاء مفاجئ من المشاركة في البرنامج الفني الشهير ”ذا فويس“، حيث قامت بعدها بإلغاء متابعتها للصفحة الرسمية للبرنامج، مكتفية بمتابعة القائمين عليه.

وتفاعل العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب مع قرار إليسا، مطالبين إياها بالتراجع عن قرارها، والتفكير مجددا فيه، فيما اتهم آخرون المطربة اللبنانية بالقيام بـ“بروباغندا“ إعلامية للترويج لألبومها الجديد، على غرار ما فعلته مع ألبومها السابق حين أعلنت إصابتها بالسرطان، واتهمت آنذاك بالسعي لمزيد من الشهرة.