مراكز مساج تضع صور فاشينستا كويتية شهيرة على كروت إعلانية (فيديو)

عبرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين عن صدمتها من بعض الأشخاص الذين يتخذونها وسيلة في دعايتهم مؤكدًة أن البعض وضع صورتها بشكل دعائي على كروت جلسات المساج، مستطردًة: ”عيب تحطوا صورتي على كارت مساج“.

وأوضحت أنها صمتت كثيرًا على استخدام صورتها من جانب بعض الأشخاص الذين يعملون في التجارة ووضع صورتها على تي شيرتات وكريمات تفتيح وتبييض للبشرة وبسبوسة وورق عنب وقلنا عادي، لكن العيب أن يتم وضعها على كارت مساج.

وأوضحت أنها تشاورت مع مديرة أعمالها حول رفع دعوى قضائية بشأن هذا الأمر وأن الأخيرة تحدثت مع هؤلاء الأشخاص بأنه لا يصح ما يفعلون، منوهًة إلى أن قيمة أتعاب المحامي ستكون مكلفة أضعاف قيمة مشاريعهم الفعلية.

وسخرت من ما ستفعله مع من وضعوا صورتها على كارت مساج بالقول: ”هدق عليهم وأقول فيني هذه اللي في الصورة أبيها“.

وعلقّت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، عن قرار زواجها بشكل مفاجئ موجهًة الشكر لكل من هنأها على زيجتها، قائلة: ”حق اللي باركولي وهنوني اللي يبارك فيكم يارب وعقبالكم“.

ووجهت روان رسالة لكل من عاتبها بسبب إعلان زواجها بشكل مفاجئ وعدم التمهيد أو إخبار جمهورها بالأمر قبلها، قائلة إنها متزوجة منذ فترة، لكنها تؤمن طوال عمرها أن الحياة العائلية هي حياة شخصية ”برايفت“ ولا تحب أن تشاركها مع أي أحد أيًا كان.

وأضافت روان بن حسين: ”وايد فنانات مشاهير تزوجوا وجابوا عيال وعمرهم ما صوروا أزواجهم أو عيالهم أو قالوا أنهم متزوجين أو وين عايشين، فأنا حبيت أن يكون هذا الشيء برايفت وخاص فيني والله يسعدكم أضعاف سعادتي“.

يُذكر أن الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، أعلنت قبل أيام عن زواجها بشكل مفاجئ، وذلك عندما بدأت في تلقي أسئلة متابعيها للرد عليها، من خلال خاصية ”الاستوري“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ إذ سألتها متابعة قائلة: ”هل أنتي تزوجتي؟“ فأجابت روان بكلمة: ”نعم“.