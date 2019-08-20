للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها (فيديو)

تحدثت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للمرة الأولى، عن مرضها الذي عانت منه قبل نحو شهرين، نافية كل ما أشيع حول إصابتها بمرض الكبد أو السرطان.

وأضافت النجمة اللبنانية في تصريحات تلفزيونية لها قائلة: ”من قالوا إنني أصبت بالكبد والسرطان، هذا غير صحيح والله يعلم“، مبينة أنها ”أصيبت بفيروس تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، وعندما بدأت بتناول العلاج في المنزل لم يأت بنتيجة“.

وتابعت: ”عندما ارتفعت الحرارة كان لا مفر من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج“.

وردت على من أطلقوا شائعات حول مرضها بالقول: ”عندما يتم اتهامي أن معي مرض كذا وأقول لا فقد قلت الحقيقة لأنها ستتضح ولا يصح إلا الصحيح“.

وعن قلة ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت النجمة اللبنانية أنها ”ضد ظهور الفنان كثيرًا، لأن ذلك يقيد الحرية الشخصية للفنان، الذي هو ملك للجمهور في وقت العمل فقط“.

وحول ظهورها كضيفة شرف في مسلسل ’’الواد سيد الشحات‘‘ مع الفنان أحمد فهمي، والذي عُرض في رمضان الماضي، قالت هيفاء: ”أحمد صديقي، ومسؤولو الشركة المنتجة أصدقائي، ولم أقل لا كي لا أكون بخيلة، هم أرادوني ضيفة شرف لأنهم يحتاجون إلي، واللي جاي أحلى“.

وأعلنت بشكل صريح أنها لا تعيش قصة حب، كما واجهت من يهتمون بمثل هذا الأمر بالقول: ’’ما حدا يخصه.. عاملين 100 قصة عليا خليهم مكفيين بسيناريوهاتهم“.

وعن أزمتها مع مدير أعمالها الملحن المصري محمد وزيري، وحقيقة استقالته قالت: ”اسألوه“.

وأوضحت أن ”سبب الأزمة أنه هوجم من جمهوري بعد إلغاء حفل لي وهذا شيء لا يخصه فاضطررت لتوضيح بعض الأمور، دفاعًا عن موقفه“، نافية أن تكون قد اعتذرت له.