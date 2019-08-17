بحكم قضائي.. ابنة أحمد الفيشاوي تقوده للسجن

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة شهر؛ لامتناعة عن سداد نفقة ابنته ”لينا“.

جاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالًا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.

وأقامت طليقة الفيشاوي الدعوى القضائية عبر محاميها شعبان سعيد المحامي؛ لامتناعه عن سداد النفقة المجمدة والمقدرة بـ234.6 ألف جنيه ”13.3 ألف دولار“.

وقال محامي طليقة الفيشاوي في تصريحات صحفية إن الحكم الصادر واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، حيث جرى إعلام الفنان بأمر الدفع، وأثبتت التحريات قدرته على الدفع، وتم حجز الدعوى لجلسة النطق بالحكم.

وأضاف: ”في حالة القبض عليه سيكون ملزمًا بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع النفقة لابنته“.