عمرو دياب يلبي طلبًا لشاب من ذوي الإعاقة في حفله بالعلمين (فيديو)

لبّى النجم المصري عمرو دياب، طلب أحد جمهوره من ذوي الإعاقة الذي حضر حفله في مدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، حيث طلب الشاب الصعود على المسرح لالتقاط صورة مع المطرب الشهير بـ“الهضبة“.

وطالب دياب الأمن بالسماح له بالصعود، وحرص على التقاط الصورة على طريقة ”السيلفي“ بنفسه مع الشاب، وهو ما أظهر لديه حالة من السعادة والبهجة.

وحرص على حضور الحفل عدد كبير من الجمهور، الذي هتف للنجم المصري وطالبه بالعديد من الأغاني القديمة والجديدة، حيث أدى عمرو دياب خلال الحفل عددًا من الأغانى منها: ”كان طيب، شوقنا، أول يوم في البعد، يتعلموا، بحبه، لو عشقاني، وياه“ وغيرها.

وسخر عمرو دياب خلال الحفل من كثرة الألعاب النارية التي أطلقها الجمهور على مسرح الحفل، حيث قال بطريقة كوميدية: ”هتعذبونا دنيا وآخرة، آخر مرة تعملوها على المسرح“.

وداعب الفنان المصري عمرو دياب أحد الحاضرين من الجمهور الذي قال له: ”اقعد وانت بتغني“، فرد عليه ”الهضبة“: ”لما قعدت قالوا عليّا عجزت، مع إني بقعد من أيام ألبوم ماتخافيش“.

وكشف عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان ”أنت غير“ كاملًا بعد أسبوعين، وتحديدًا مطلع سبتمبر المقبل.

يُذكر أن حفل عمرو دياب في مصر يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها إقليميًا ودوليًا.