وفاة الممثل الأمريكي بيتر فوندا عن 79 عامًا‎

المصدر: أ ف ب

توفي الممثل الأمريكي بيتر فوندا، نجم فيلم ”إيزي رايدر“ الكلاسيكي، عن 79 عامًا بعد صراع مع سرطان الرئة، وفق ما أعلنت أسرته.

وفوندا هو ابن الممثل الشهير هنري فوندا وشقيق الناشطة والممثلة جاين فوندا التي وصفته بأنه ”أخي الصغير الطيب“ في بيان .

وقالت فيه الممثلة: ”أنا حزينة جدًا… لقد أمضينا وقتًا جميلًا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكًا“.

شارك فوندا في كتابة فيلم ”إيزي رايدر“ وإنتاجه في العام 1969 كما ظهر فيه إلى جانب المخرج دينيس هوبر وجاك نيكولسون.

وأصبح ذلك الفيلم الذي يروي رحلة شابين على دراجتيهما الناريتين من لوس أنجليس باتجاه جنوب الغرب الأمريكي، من الأفلام الكلاسيكية المناهضة بطرحه موضوع التغيرات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال الستينيات مثل ظهور حركة الهيبي وانتشار المخدرات، وقد رشح فوندا من خلاله لجائزة أفضل سيناريو أصلي.

وفي العام 1998، رشح الممثل لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”أوليز غولد“ إلا أن الأوسكار ذهبت إلى جاك نيكولسون.

بدأ فوندا مسيرته المهنية كممثل مسرحي في برودواي في مسقط رأسه نيويورك.

وكان أيضًا من النشطاء البيئيين وشارك في إنتاج فيلم ”ذي بيغ فيكس“ العام 2012 الذي ركز على حادثة انفجار منصة النفط ”ديبووتر هورايزن“ في خليج المكسيك التابعة لشركة ”بريتيش بتروليوم“ وتداعياتها.

وشارك فوندا في فيلم ”غوست رايدر“ في العام 2007، ومن المتوقع أن يبدأ عرض فيلمه الأخير ”ذي لاست فول ميجر“ من بطولة صامويل إل جاكسون ومورغان فريمان ولورنس فيشبرن، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر في الولايات المتحدة.

وكان يخطط للاحتفال بالذكرى الخمسين لفيلم ”إيزي رايدر“ في نيويورك الشهر المقبل خلال احتفال برفقة موسيقيين لتأدية الموسيقى التصويرية للفيلم ”بورن تو بي وايلد“ الشهيرة.