أحلام تفتتح موسم السودة بفقرة راقصة (فيديو)

فاجأت المطربة الإماراتية أحلام، الجمهور السعودي بالرقص مع الفرقة التراثية الجنوبية وسط تفاعل كبير من الجمهور، وذلك في أول حفلات ”موسم السودة“ على مسرح طلال مداح بقرية ”المفتاحة“ في أبها.

وقدمت أحلام خلال تلك الفقرة أغنية خاصة للسعوديين وجمهور أبها الذي استقبلها بحفاوة كبيرة عندما صعدت على خشبة المسرح.

وطلبت أحلام من الجمهور الذي احتشد في مسرح طلال مداح، بالوقوف دقيقة صمت على روح الفنان الراحل، ووصفته أحلام بأنه أستاذها، كما غنت له أغنية من أغانيه حملت عنوان ”قولوا للغالي قولوله“.

كما قدمت أحلام، باقة من أغانيها أبرزها: ”تدري ليش أزعل عليك، والله أحتاجك أنا، تغير الوقت، راضي بحبك“، وغيرها.

وأطلت أحلام على المسرح بفرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد وسط تفاعل جماهيري كبير مع كل أغنية قدمتها.

يُذكر أن حفلات ”موسم السودة“ ستستمر حتى يوم 30 أغسطس بحضور مجموعة من أشهر النجوم في الوطن العربي.

ويحيي كاظم الساهر حفل يوم الخميس 22 أغسطس، وراشد الماجد وأصيل أبوبكر حفل يوم الخميس 29 أغسطس، وتختتم نوال الكويتية وعبادي الجوهر الموسم يوم الجمعة 30 أغسطس.