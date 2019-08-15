المطرب المصري هيثم شاكر يكشف تفاصيل إصابته بمرض خبيث

كشف المطرب المصري هيثم شاكر، اليوم الخميس، عن إصابته بمرض خبيث، تسبب في ابتعاده عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات.

وكتب هيثم، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”: ”عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني أي تأخير.. 5 سنوات عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله“.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع هيثم لاستيضاح الأمر، حيث أكد أنه أصيب بورم خبيث وخطير في المعدة، منذ 5 سنوات، تسبب في استئصال جزء كبير من المعدة، وأدى لغيابه طوال الفترة الماضية.

وقال شاكر إن المرض تسبب في فقدان وزنه بشكل كبير، بسبب استغراق مرحلة علاجه فترة طويلة، ما جعله يبتعد عن الغناء بناء على طلب الأطباء.

وتابع أنه ”طوال فترة غيابه كان مشتاقًا لجمهوره ويتمنى العودة في أسرع وقت، وأنه كان حريصًا على إخفاء مرضه عن الجميع، حتى لا يثير قلق معجبيه ومحبيه“، لافتًا إلى أنه قرر الكشف عن إصابته بهذا المرض بعد الشفاء منه تمامًا وهو ما تحقق بفضل الله.

يذكر أن هيثم شاكر قدم العديد من الأغنيات المميزة خلال مشواره الفني والتي حققت نجاحًا كبيرًا، منها: ”أحلف بالله، خليك جنبي، أيام الفرح، جوا حضنك، إيه فكرك بيا، أهون عليك، أنا كل ما أفكر“.