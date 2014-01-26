وفاة والد المطرب المصري محمد محيِّ

توفى السبت والد المطرب محمد محيِّ بعد صراع مع المرض، وتمت صلاة الجنازة عليه وتشييع الجثمان من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتقرر إقامة العزاء، الأحد، عقب صلاة المغرب بمسجد فاطمة الزهراء، في ضاحية مدينة نصر.