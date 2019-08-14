للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية (فيديو)

فاجأت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها بطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية للمرة الأولى، حملت عنوان ”الحب خدعة“، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع ”يوتيوب“.

وقبل طرح الأغنية بـ3 ساعات، طالبت شيرين جمهورها عبر موقع ”تويتر“؛ بالاستعداد لطرح الأغنية، التي تعاونت فيها مع الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، والذي كتب لها كلماتها.

وأعلنت شيرين طرح الأغنية فكتبت تغريدة جديدة بموقع ”تويتر“، قائلة: ”اسمعوا أغينة الحب خدعة دلوقتي على يوتيوب، كلمات سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد“.

وتأتي الأغنية في إطار التعاقد الذي أبرمته شيرين عبدالوهاب، مع شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، والذي يتضمن طرح ألبومات غنائية وأغاني منفردة على طريقة الفيديو كليب.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب طرحت ألبومها الأخير بعنوان ”نساي، في نوفمبر 2018 وضم 12 أغنية أبرزها ”حبه جنة، كدابين“.