فشل مفاوضات التسوية بين وائل كفوري وطليقته

قال المحامي اللبناني أشرف الموسوي، وكيل السيدة أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، إنه كانت هناك مفاوضات تسوية بين الطرفين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن موكلته أغلقت حسابها الخاص عبر ”إنستغرام“ لأجل التسوية وعدم التصريح بأي شيء، إلا أن الأمور تدهورت وأصبح اللجوء للقضاء هو الحكم بين الطرفين.

وأوضح أشرف الموسوي، في تصريح خاص لإرم نيوز أن وائل كفوري طليق موكلته هو المسئول عن فشل التسوية، لافتًا إلى أنه أضاع على نفسه كافة الفرص المتاحة للوصول إلى حلول مرضية.

وأكد ”الموسوي“ أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد طليق موكلته أنجيلا بشارة، لأنه تهرب من الالتزامات المالية المفروضة عليه.

وكان أشرف الموسوي، محامي أنجيلا بشارة، قد أعلن في وقت سابق عن توصل الطرفين إلى تسوية شاملة وحرص وقتها على مخاطبة ابنتيهما ”ميشال وميلانا“، قائلًا: ”من أشرف الموسوي لبراعم الفنان وائل كفوري (ميشال وميلانا) أما بعد ما أقدمت عليه والدتكم أنجيلا ليس انكسارًا أو اعتذرًا بل تضحيًة وإيثارًا لأجل عينيكما ومستقبلكما“.

يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا، وخلال تلك الفترة، أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وجهت إليه بعدم دفع النفقة لأبنتيه ومصاريف طليقته.