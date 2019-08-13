الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين زواجها بشكل مفاجئ لمتابعيها، من خلال خاصية ”الاستوري“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“.

ووجهت إحدى المتابعات سؤالًا إلى روان، قائلة: ”هل تزوجتِ؟“، فأجابت الأخيرة بكلمة ”نعم“.

وسألتها أخرى: ”الشخص الذي تزوجته حاليًا شخص جديد مو نفسه اللي كنت على علاقة معه؟“، فردت روان قائلة: ”لا أعوذ بالله“، كما ردت على أخرى بعد أن انهالت عليها رسائل التهاني والتبريك، بالقول: ”حبيبتي أنت مشكورة وعقبال كل البنات“، وذلك تأكيدًا على خبر الزواج.

وفي إجاباتها على أسئلة متابعيها، أشارت الفاشينيستا الكويتية إلى أنها ستعود إلى الكويت في الـ17 من شهر آب/أغسطس الجاري.

ولفتت إلى أنها فكرت في دخول عالم التمثيل، الذي تعتبره ”هواية سرية منذ الصغر“، وكشفت في ذات السياق أنه عُرض عليها أفكار عديدة للتمثيل ولكن الأدوار لم تكن تناسبها، بحد قولها.

وكانت روان قد أعلنت انفصالها عن خطيبها، الذي اتهمته بالخيانة بعد أن نشرت صورة صديقته الجديدة، قبل أن تفاجئ متابعيها بإعلانها عودتها لخطيبها وتوجيه رسالة اعتذار رومانسية عن ذلك الاتهام.

ونشرت بن حسين صورة لها مع خطيبها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”إلى حب حياتي، آسفة إذا كنت آذيتك أنت أو عائلتك الجميلة التي كنت أحب أن أكون جزءًا منها“.