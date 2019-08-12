زوج الدكتورة خلود يدافع عنها واصفًا منتقديها بـ“الجبناء“ (فيديو)‎

ردّ الموديل الأردني ”أمين“، على من أسماهم المتربصين بزوجته الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، مؤكدًا أنهم يبحثون عن شهرة على حسابها، وواصفًا إياهم بـ“الجبناء“.

وأضاف ”أمين“ في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، أنه ”لا يمرّ أسبوع إلا وتتعرض الدكتورة خلود، لشائعة من خلال جريدة أو مجلة“، لافتًا إلى أن هذه الشائعات تعود عليها بزيادة في عدد المتابعين، خاصة أن كل من ينتقدها يتكلم دون فعل، مردفًا: ”مش عاوزين لوك لوك“.

واتهم زوج الدكتورة خلود مدعي الشهرة على حسابها، بأنهم يدفعون أموالًا لأشخاص كي يتفاعلون معهم من خلال الحسابات الوهمية للتفاعل، مضيفًا: ”بس انتوا بتطلعوا أسبوع وتختفوا إحنا منتشرين“.

وكان المحامي بشار النصار، قد تقدّم بشكوى ضد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، على خلفية بيعها حبوب التخسيس، ومزاولة الصيدلة دون ترخيص.

وأكد المحامي، من خلال مقطع فيديو نشره، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن ”عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، هي الحبس عامين، ودفع غرامة 2000 دينار أو أحدهما“.

وشددّ على أنه ”سيتصدى لأي تصرفات تخالف القانون والآداب العامة والصحة“.