أحمد السعدني يتحدث للمرة الأولى عن حياته الشخصية بعد وفاة طليقته

تحدث الفنان المصري أحمد السعدني، نجل الفنان الكبير صلاح السعدني، عن حياته الشخصية للمرة الأولى، وذلك بعد ساعات من إعلان وفاة طليقته أمل سليمان، التي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة 9 أغسطس، داخل إحدى المستشفيات إثر أزمة قلبية حادة.

وظهرت علامات الحزن على أحمد السعدني، خلال حديثه عن كواليس قصة الحب والارتباط التي جمعته بطليقته وأم ولديه، حيث نشر صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه الخاص على موقع ’’إنستغرام‘‘ وكتب: ’’عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي‘‘.

وأضاف الفنان المصري: ’’فذكر فإن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد هحس إني عملت حاجة، هحاول مطولش، يوم 9/9/2003 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت ألهو وأدرس برضه ميضرش، كنت راكب عربية وكانت ماشية على رجلها كنت هخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة أول ولد هنا بدأت المشكله اللي بكتب الكلام ده عشانها‘‘.

وتابع ’’السعدني‘‘ قائلًا: ’’أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسؤولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم أنا بيجيلي ارتيكريه لما أحس إني مسؤول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر ما بتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنة بس حوالي 4 طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالى يا عم طبق الشروط أدي أول طلقه‘‘.

واستكمل ’’السعدني‘‘ حديثه قائلًا: ’’الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكلة إني عمري مارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها وهبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسؤولية بجد حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني هبقى نضجت بس ملحقتش‘‘.

واختتم بتوجيه رسالة لطيلقته الراحلة فقال: ’’أنا متأكد إنك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفة وأميرة وست البنات والستات ونضيفة وكريمة وصنتي ولادي وبيتي، بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي هشيل المسئولية، للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم احسن ما كنتي عايزة، بحبك ومش بطلب منك غير إنك تسامحيني ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة‘‘.

ولاقى حديث أحمد السعدني، تفاعلًا كبيرًا من جانب أصدقائه في الوسط الفني، حيث قدموا له التعازي والمواساة في مصابه كما دعموه على استكمال مشواره وتربية أبنائه.

وكان من بين هؤلاء الفنانين، الفنان أحمد داوود الذي كتب: ’’عمري ما شفت طقوس دفن وعزاء بالروحانيات دي، روحها حلوة من غير ما اعرفها، اطمن عليها هي في مكان أحسن أكيد ومبسوطة ومرتاحة وخلصت دورها في الدنيا وسابتلك أحلي أمل تعيش عشانه عبدالله وياسين وروحها موجودة وحاسة بيك‘‘.

وأضاف: ’’أوعي تندم علي حاجة، أنا متأكد إنها مش زعلانة منك وحتى لو كانت زعلانة بعد ما حسيت باللي انت عملته النهاردة أكيد سامحتك وطلعت عند ربنا في أحلى يوم في السنة بالذمة في أحلى من كده، ربنا يصبركوا ويقويك على أحلى مسوؤلية سابتهالك، وربنا رحيم وليه حكمة وصدقني انت قدها وقدود وربنا يخليك للولاد ويخليهم ليك وتفرح بيهم، الفاتحة على روحها الجميلة، ربنا يرحمك يا أمل‘‘.

وقال أحمد السقا: ’’ربنا يرحمها ويصبركم يارب‘‘، وتابع الفنان شيكو: ’’ربنا يرحمها و يصبرك ويخليك ويخليلك ولادك يا سعدني يا حبيبي يا اطيب واحد ربنا يقدرك علي المسئولية دي وتعيشلهم وتفرح بيهم وتفرحهم قلبي عندك والله العظيم مش عارف اشوفك كدة‘‘.

واستكمل الفنان كريم عفيفي، قائلًا: ’’ربنا يرحمها ويصبرك يا حبيبي ويصبر أولادها ويجعلهم ذرية صالحة‘‘، وتابع الفنان محمد أسامة الشهير بـ’’أوس أوس‘‘: ’’ربنا يصبرك حبيبى وربنا يرحمها ويصبركم وتفرحها بإنك تخلى ولادك أحسن ناس في الدنيا بإذن الله‘‘.

وقالت الفنانة راندا البحيري: ’’كلامك وجعني أوي ربنا يصبرك يا أحمد يارب‘‘، فيما أضافت الفنانة منة فضالي، ’’كلامك يوجع يا احمد ربنا يصبرك‘‘، وتابعت الفنانة روجينا: ’’لله الأمر من قبل ومن بعد، انت فى ابتلاء شديد وربنا مابيبتلش غير اللى بيحبهم وفاكرهم وأول درجة فى رفع الابتلاء الرضا والصبر وانك تقول الحمد لله أهم حاجة دلوقتى ولاد أمل انت بقيت أب وأم كل ما هيكونوا سعدا ومبسوطين وناجحين كل ماهى هتبقى سعيدة ومطمنة عليهم ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ويحفظ ولادكم‘‘.

وقال محمد عادل إمام، ’’ربنا يصبرك يا حبيبي كلنا حاسين وجعك احنا معاك وجنبك لحد ماتشوف ولادك أحسن ناس في الدنيا، الله يرحمها‘‘، وأضافت ريم البارودي: ’’الله يرحمها ويغفرلها وينور قبرها ويجعل مثواها الجنه ربنا يقويك ويصبر قلبك يااحمد ويقدرك قادر ياكريم علي المشوار البقاء لله وحده ربنا يصبر قلوبكم‘‘.

وتابعت شيري عادل: ’’الله يرحمها ويصبركم يا رب‘‘، وأردف أشرف زكي، ’’ربنا يرحمها ويقدرك ع المشوار‘‘، وأتمت الفنانة عبير صبري قائلًة: ’’ربنا يقويك ويصبرك علي الصدمه الكبيره دي ويقدرك تخلي اولادكم احسن ناس وتعوضهم فراقها ويدخلها الجنه يارب ربنا يصبركم يارب‘‘.

يُذكر أن أمل سليمان، طليقة أحمد السعدني، وأم أولاده ياسين وعبدالله، رحلت يوم الجمعة 9 أغسطس بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وشُيع جثمانها من مسجد سعاد كفافي، ظهر السبت، واستقبل أحمد السعدني العزاء في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وحضر العزاء أحمد السقا، مي عز الدين، عزوز عادل، إيمي سالم، طارق صبري، المخرج محمد سامي، محمد أنور، حمدى المرغنى، أوس أوس، سوسن بدر، وغيرهم.