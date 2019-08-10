تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عزمه إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي.
وظهر تركي آل الشيخ – وهو مستشار بالديوان الملكي السعودي – في صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وهو يرتدي قميص نادي ألميريا الإسباني، الذي اشتراه مؤخرًا، موضحًا أنه سيقدم كل الدعم للمواهب التي يتم اكتشافها.
سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لكتشاف اصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم … أنتظرونا ????????????????❤
تم النشر بواسطة تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh في الجمعة، ٩ أغسطس ٢٠١٩
وكتب آل الشيخ: ”سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لاكتشاف أصوات شابة في كل الوطن العربي، وسأقدم لها الدعم، انتظرونا“.