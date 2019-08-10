تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عزمه إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي. وظهر تركي آل الشيخ – وهو مستشار بالديوان الملكي السعودي – في صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وهو يرتدي قميص نادي ألميريا الإسباني، الذي اشتراه مؤخرًا، موضحًا أنه سيقدم…