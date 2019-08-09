كيف ردّت أصالة على ”بلوك“ أحلام في ”تويتر“؟ (فيديو)

قالت الفنانة السورية أصالة نصري إن حظر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ من لائحة المتابعين للفنانة الإماراتية أحلام لم يضايقها، بعد أن أقدمت الأخيرة على ذلك إثر هجوم شنه جمهور أصالة عبر سلسلة من التغريدات.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: ”تعمل اللي بدها ياه تفش خلقها، مو انفش خلقها خلص هادا المهم“، وتابعت قائلة: ”أحلام حبيبتي بتعمل خبطاتها الإعلامية، ملكة حلومة ملك الملوك“.

وقدمت أصالة التهنئة والتبريك لأعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج ”ذا فويس“، قائلة: ”كلهم بيجننوا والله يوفقهم والله يعينهم على بعض، وسميرة سعيد هي حبيبتي وروحي وبيت سري، وكمان راغب علامة حبيبي وبعشق ضحكته وحماقي صديق وعزيز، وأحلام حبيبتي“.

وبشأن لقب ”الملكة“، أشارت إلى أنها ”ملكة ما بدي أكون، أنا واحدة من الناس وأساسًا ميزتي إني واحدة من الناس ويقبلوني أي كان شكلي ولبسي، حتى لما كنت مريضة ووجهي منفخ من الدواء أصريت على الظهور لجمهوري لأن محبتهم الي غير مرتبطة بشكلي“.

وأوضحت الفنانة السورية ”أنا عمومًا بحب أكون ملمة باللهجات، أنا بحس إني مدينة لكل الناس في الوطن العربي وكمان ساعات بحس بالذنب إني ما غنيت باللهجة السودانية ولا الجزائرية ولا المغربية حتى الآن“.

وعاد التوتر من جديد بين أحلام الإماراتية والسورية أصالة؛ بسبب الهجوم الذي شنه جمهور الأخيرة على الأولى، لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي على خلاف كبير مع مطربتهم المفضلة.

وأقدمت الفنانة الإماراتية على حذف أصالة من تويتر.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تسامحها.