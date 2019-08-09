الفنان أحمد حاتم يعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني (فيديو وصور)

احتفل الفنان المصري أحمد حاتم بزواجه من ”جايدا الديب“ وهي فتاة من خارج الوسط الفني، حيث جرى عقد قرانه بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، وأصدقائه في الوسط الفني.

وكان من بين الحضور من الفنانين ميرهان حسين، وإسلام جمال، وأحمد صلاح حسني، والمخرج عثمان أبو لبن، والشاعر الغنائي تامر حسين، وغيرهم.

واستعان أحمد حاتم، بالمنشد الديني المعروف مصطفى عاطف كي يعقد قرانه على زوجته ”جايدا“، حيث قام بإنشاد مقطوعة ”قمر سيدنا النبي“، ثم دعى للعروسين وعقد قرانهما.

وظهرت الفنانة ميرهان حسين، وهي ترقص مع صديقها أحمد حاتم على أنغام أغنية ”ليه بيدراي كده“ التي تغنيها الفنانة المصرية روبي.

ونشرت ميرهان، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على ”إنستغرام“ وكتبت لتبارك له، كما وصفته بصديقها المجنون، ثم عبرت عن سعادتها الكبيرة بزواجه وتمنت له ولعروسه السعادة.

وبدا حُب أحمد حاتم للفنان عمرو دياب واضحًا، حيث رقص في الاحتفال الذي أعقب عقد زواجه على أنغام أغنية ”اعمل إيه“ للهضبة، واستبدل ببدلة عقد زواجه ثيابًا كاجوال، فيما استبدلت عروسه جايدا الديب بفستانها الطويل آخر قصيرًا ليساعدها على الحركة.

يُذكر أن أحمد حاتم يشارك في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم ”الكنز 2“ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وغيرهم، ومن إنتاج وليد صبري.