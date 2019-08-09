ريكي مارتن و“زوجه السوري“ يعرضان صورة ابنتهما لأول مرة

نشر الفنان التشكيلي السويدي، جوان يوسف (سوري الأصل)، صورة لابنته المتبناة لأول مرة عبر حسابه في موقع ”انستغرام“، والتي شاركها بدوره ”زوجه“ المغني الإسباني الأصل، ريكي مارتن في حسابه ”انستغرام“.

وعلّق جوان على صورة الطفلة التي تبناها وريكي، بالقول: ”طفلتي لوسيا، إنها نور عيوني“.

وظهرت لوسيا لأول مرة في الصور الخاصة بكل من جوان وريكي، ويبلغ عمرها 7 أشهر.

وسبق أن أنجبت أم بديلة من ريكي صبيين توأمين في 2008 (ماثيو وفالنتينو)، ليصبح للزوج المثلي ثلاثة أطفال بوجود لوسيا.

وأعلن ريكي مارتن وجوان يوسف عن زواجهما في مطلع 2018، فيما سبق أن أعلن ريكي أنه مثلي الجنس في العام 2010، كما أعلن جوان يوسف عن مثليته وعلاقته بريكي في 2016، وذلك خلال حفل له في البرازيل.