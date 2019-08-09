سقوط ميادة الحناوي على المسرح بتونس (فيديو)

تعرضت الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى حادث سقوط بعد أن فقدت توازنها، خلال أدائها لأغنية “أنا بعشقك“ على المسرح الصيفي ”سيدي منصور“ بصفاقس، جنوب تونس، قبل أن يسرع قائد الفرقة المايسترو محمد لسود إلى نجدتها ومساعدتها على الوقوف.

وتفاعل جمهور مهرجان صفاقس الدولي مع حادثة سقوط ميادة بشكل لافت، من خلال التصفيق والهتاف باسم الفنانة، في حين أكملت ميادة سهرتها وهي جالسة على كرسي، وذلك بعد أن حاولت الغناء وقوفًا لكنها لم تستطع.

واستأذنت من الجمهور الغناء جالسة ووجدت المؤازرة والتفاعل الإيجابي من قبلهم، حيث رددوا معها أغانيها مشيدين بمواصلتها الغناء رغم ما حصل لها.

وقالت ميادة الحناوي، إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وأنها المرة الأولى التي تتعرض لهذا الموقف، وأردفت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة، مكررة اعتذارها من الجمهور.