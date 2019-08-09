بعد الأذان.. شيرين رضا متهمة بالسخرية من أضحية العيد

أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا، الكثير من الجدل بتغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ تتعلق بالأضحية، وهو ما وضعها في نيران الانتقادات من جانب الجمهور.

ونشرت شيرين رضا، صورة تحتوي على بعض الحيوانات التي يتم التضحية بها في موسم ”عيد الأضحى“ وهي تأكل من ”القمامة“، في إشارة منها إلى حيوان الخنزير المحرم أكله على المسلمين لأنه يأكل من القمامة، مقارنة ذلك بالصورة، ومستنكرة ذبح هذه الحيوانات في عيد الأضحى وأكلها.

وكتبت شيرين رضا، في تغريدتها قائلة: ”يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بياكل من الزبالة)؟؟؟“.

يا تري ايه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه ”بيأكل من الزبالة“؟؟؟ pic.twitter.com/o5q5JErJ4J — Shereen Reda (@ShereenReda) August 8, 2019

وانهالت التعليقات على شيرين رضا، متهمين إياها بأنها تجهل بالدين، وأن الإفتاء لم تحرم ذبح الأضحية التي تأكل من القمامة واكتفت بأن من يذبحها ”آثم“، فيما طالبها البعض بالتعمق أكثر في الدين قبل أن تطلق تغريدات تثير بها الجدل.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شيرين رضا الجدل، حيث وصفت الأذان سابقًا بـ“الجعير“، مطالبة بتفعيل قرار يقضي بتوحيده في المساجد؛ احترامًا للسكان الذين ينزعجون من صوت المؤذن، حسب تعبيرها.