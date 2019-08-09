وفاة المخرج الفرنسي جان بيار موكي عن 90 عامًا

المصدر: ا ف ب

توفي المخرج السينمائي جان بيار موكي، الذي أخرج أكثر من 60 فيلمًا مع كبار نجوم السينما الفرنسية، الخميس، عن عمر ناهز 90 عامًا، بحسب ما أفادت عائلته.

وقال صهره جيروم بيرا: ”توفي جان بيار موكي في منزله بعد ظهر الخميس“، وقد أكد نجله الممثل والمخرج ستانيسلاس نوردي نبأ وفاة والده.

وقالت ستانيسلاس نوردي وابنة السينمائي أوليفيا موكيجيفسكي في بيان: ”انتقل جان بيار موكي ليصور فيلمه المقبل مع بورفيل وميشال سيرو وميشال سيمون وفرنانديل وجان مورو وجان بواريه وفرانيس بلانش وشارل أزنافور وآخرين كثر. وقد توفي في سنته الـ 91 في منزله بباريس محاطًا بعائلته والمقربين منه“.

وقد أنجز موكي أكثر من 60 فيلمًا من بينها ”أن درول دو بارواسيان“ مع بورفيل و“آ مور لاربيتر“ مع ميشال سيرو وإيدي ميتشل. وكان يعتبر ”فوضوي“ السينما الفرنسية مع انتقاده الدائم وحريته المطلقة.

وخلال مسيرته الطويلة أنجز أفلامًا مع كبار الممثلين من بورفيل إلى كاترين دونوف مرورًا بشارل أزنافور وجيرار دوبارديو.