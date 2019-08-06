تايلور سويفت تنتقد سياسة ترامب وتصفها بالجحيم

لطالما أثارت تايلور سويفت معجبيها بشأن تصريحاتها السياسية بين الحين والآخر، ولم يقتصر دورها كأشهر مغنيات البوب في العالم على الغناء فحسب، بل لها مواقفها السياسية التي تتفاوت عليها الآراء بين مؤيد ومعارض.

استضافت ”سويفت“ معجبيها في ناشفيل بالولايات المتحدة، ووصفت مجلة إيل البريطانية هذا الاجتماع بجلسة استماع سرية لمحبي سويفت.

ورغم طلب الأخيرة من معجبيها بعدم تسريب تفاصيل ألبومها، لكن وبحسب أحد المعجبين هناك آراء سياسية تعبر عنها سويفت في أغانيها، تعرب من خلالها عن رأيها في السياسة الأمريكية تحت حكم ترامب.

وكتبت واحدة من جمهور سويفت تدعى كريستين على Tumblr: تصف سويفت الأوضاع السياسية بقولها: العالم يشتعل من حولنا ولكننا نعيش في جهنم، فالبيئة السياسية في أمريكا سيئة للغاية، تنبىء بفشل ذريع تحت إدارة ترامب، وبوصفي مواطنة أمريكية أنا غير راضية عن الطريقة التي يتبعها هذا الشخص“.

يذكر أن سويفت شجعت جمهورها على مشاهدة المناقشات الأولية لحزب الديمقراطيين، ودعت لدعم مجلس الشيوخ على سن قانون المساواة يونيو الماضي.

وكتبت سويفت في هذا الصدد: ”السياسيون بحاجة إلى أصوات للبقاء في مناصبهم، والتصويت يأتي من الناس وهو وسيلة للضغط على السياسيين، وإجبارهم على اتخاذ القرارات الإيجابية، لذا أتقدم بالتماس لمجلس الشيوخ لإقرار قانون المساواة“.

وأضافت: ”نفتقر في بلادنا لسبل الحماية للمواطنين، فلا بد أن يعيش الأشخاص المثليون ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية دون خوف من فصلهم من العمل، أو أن يطردهم مالك العقار الذي يسكنون فيه لمجرد أنه يخشى التعامل مع المثليين أو المتحولين جنسيًا، علينا استيعاب كل البشر بقانون يخلصهم من الكراهية والتعصب“.